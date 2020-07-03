Son Dakika | Kahramanmaraş'a ülke dışından ilk uçak Londra'dan
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Son Dakika | Kahramanmaraş'a ülke dışından ilk uçak Londra'dan

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş Havalimanı'nda gümrük bürosunun açılmasının ardından kente yurt dışından ilk uçak İngiltere'nin başkenti Londra'dan geldi.

03.07.2020 22:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:41

Kahramanmaraş Havalimanı'nda gümrük bürosunun açılmasının ardından kente yurt dışından ilk uçak İngiltere'nin başkenti Londra'dan geldi.

Kahramanmaraş tarihinde Avrupa'dan ilk defa bir yolcu uçağı Kahramanmaraş'a iniş yaptı. Kahramanmaraş Havalimanına gelen yolcuların yakınları heyecanlı oldukları gözlemlenirken, 4 saatlik yolculuğun arından uçak Kahramanmaraş Havalimanına iniş yaptı.

Yolcuların yakınlarıyla birlikte havalimanında bekleyen ve yolcuları karşılayan Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, mutlu olduklarını ve bu gibi uluslararası uçuşların devamının geleceğini ifade etti. Güvenç, "Şehrimizin çocuğu ve bu işlerle uğraşan Selahattin Pınarbaşı, beni aradı ve böyle bir çalışmalarım var. Birçok yere yolcu taşıdıklarını ve Kahramanmaraş'a da yolcu getirmek istediklerini söyledi. Son sorunları hallettikten sonra ulaştırma bakanımız ile görüşüp insanlar kendi evine Londra'dan indi. Mutluğu hepimiz birlikte gördük" diye konuştu.

Organizeyi yapan turizmci işadamı Selahattin Pınarbaşı, gerekli izinlerin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'dan Kahramanmaraş'a her hafta en az bir uçak indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kahramanmaraş merkezli bir turizm rotası çizdiklerini ve turizm gezilerinin ardından tekrar Kahramanmaraş'tan Londra'ya uçağın kalkacağını belirten Pınarbaşı, "Biz kendi aramızda bu projeyi gerçekleştirdik ve ondan sonra ben vekilimizi aradım. Sağ olsunlar bizi çok sıcak karşıladılar. Herhangi bir sorun yaşamadan uçuşumuzu gerçekleştirdik ve herkes çok mutlu. Londra'da 500 bin Türk vatandaşı yaşıyor ve 100 bini Kahramanmaraşlı. Burada bütün ilçelerimizden vatandaşlarımız neden direk kendi şehrine gelmesin. Benim projelerim var ve gereken desteği gördükten sonra seve seve risk almaya devam edeceğim" diye konuştu.

Elif Kalemci isimli yolcu ise, "İlk defa yakına gelmenin mutluluğu ile heyecanlıyız. Direk memleketimize geldik, gayet rahat bir uçuş yaptık yaklaşık 4 saat uçtuk ve rahat bir şekilde memlekete indik" diye konuştu.

İngiltere'den gelen yolculara MADO tarafından dondurma ikram edilirken, Büyükşehir Belediyesi ve Onikişubat Belediyesi tarafından da çiçek ve gül takdim edildi.

(İHA)

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Son Dakika | Kahramanmaraş'a ülke dışından ilk uçak Londra'dan

Kaynak: İHA

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