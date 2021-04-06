Son dakika... Kahramankazan'da temizlik seferberliği sürüyor
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Son dakika... Kahramankazan'da temizlik seferberliği sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Kahramankazan'da temizlik seferberliği sürüyor

Son dakika gelişmesine göre Kahramankazan Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı başlattığı topyekün seferberliği hız kesmeden sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı başlattığı topyekün seferberliği hız kesmeden sürdürüyor. Belediye ekipleri, bir yandan ilçeyi baştan aşağı dezenfekte ederken, diğer yandan da cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla harekete geçen ekipler, koronavirüs salgını tehdidi daha Türkiye'de görülmemişken 2020 Şubat'ta başlattığı dezenfekte teyakkuzunu hız kesmeden devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, ilçeyi tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Ekipler, çalışmalarını sokak sokak, cadde cadde sürdürüyor. Yollar, duraklar, çöp konteynerleri, pazar alanı, bankalar, kurumlar, ATM'ler, otobüs, servis, dolmuş ve taksiler başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları sürekli olarak dezenfekte ediliyor. Dezenfekte çalışmalarında sabunlu su ve insan sağlığına zararsız solüsyonlar kullanılıyor. Ayrıca ilçede kurulan araç dezenfekte istasyonunda talep eden vatandaşların özel araçları da dezenfekte ediliyor.

Temizlik ihmal edilmiyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra cadde ve sokakları adım adım temizliyor. Arazözlerle yıkanan cadde ve sokaklar, süpürge araçlarıyla de günlük olarak süpürülüyor. Bu çalışmalar tüm ana ve ara sokaklar ile caddelerde yürütülüyor. Ekipler çalışmalarını 7/24 esasına göre aralıksız olarak yapıyor.

Vatandaşlar memnun

Belediyenin dezenfekte ve temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmesinden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, çalışmalardan dolayı Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye ekiplerine teşekkür ediyor.

"İmkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak koronavirüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. 7/24 esasına göre aralıksız olarak görev başında olduklarını ifade eden Oğuz, "Ekiplerimiz fedakarlıkları ve özverili çalışmalarıyla Kahramankazan'ımızı tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz. Bu konuda çok hassasız. Ekiplerimiz bu anlamda adeta seferber olmuş durumda. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreç sona erene kadar, belediyemizin tüm imkanlarını hizmetkarı olduğumuz hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanacağız" diye konuştu. - ANKARA

Son dakika... Kahramankazan'da temizlik seferberliği sürüyor
Son dakika... Kahramankazan'da temizlik seferberliği sürüyor
Son dakika... Kahramankazan'da temizlik seferberliği sürüyor
Son dakika... Kahramankazan'da temizlik seferberliği sürüyor
Son dakika... Kahramankazan'da temizlik seferberliği sürüyor
Son dakika... Kahramankazan'da temizlik seferberliği sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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