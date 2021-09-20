Son dakika! Kahramankazan'da robotik kodlama atölyesi açıldı - Haberler
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Son dakika! Kahramankazan'da robotik kodlama atölyesi açıldı

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Son dakika! Kahramankazan'da robotik kodlama atölyesi açıldı

Son dakika haber... Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan robotik kodlama atölyesinin açılışı yapıldı.

Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan robotik kodlama atölyesinin açılışı yapıldı.

Açılış dolayısıyla düzenlenen programa, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Belediye Başkanı Oğuz öğretmen iken bu okulda görev yaptığını belirterek, bu atölye ile öğrencilerin teknolojiyi yaşayarak, öğreneceklerini söyledi.

Oğuz, "Okullarımızın ihtiyaçlarını yakından bilen birisi olarak her zaman eğitim camiamızın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmeleri için belediye olarak destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Robotik kodlama eğitimi veren öğretmen Hüseyin Yılmaz da, öğrencilerin yeni müfredata göre verilen robotik kodlama dersini bu atölyede uygulamalı olarak göreceğini belirterek, öğrencilerin alacakları eğitimle kendi özgün robotlarını tasarlayarak, TEKONEFEST gibi yarışmalara dahi katılma imkanı bulacağını aktardı.

Konuşmaların ardından atölyenin açılışı yapıldı.

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri
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