Son dakika! Kahramankazan'da robotik kodlama atölyesi açıldı

Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan robotik kodlama atölyesinin açılışı yapıldı.

Açılış dolayısıyla düzenlenen programa, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Belediye Başkanı Oğuz öğretmen iken bu okulda görev yaptığını belirterek, bu atölye ile öğrencilerin teknolojiyi yaşayarak, öğreneceklerini söyledi.

Oğuz, "Okullarımızın ihtiyaçlarını yakından bilen birisi olarak her zaman eğitim camiamızın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmeleri için belediye olarak destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Robotik kodlama eğitimi veren öğretmen Hüseyin Yılmaz da, öğrencilerin yeni müfredata göre verilen robotik kodlama dersini bu atölyede uygulamalı olarak göreceğini belirterek, öğrencilerin alacakları eğitimle kendi özgün robotlarını tasarlayarak, TEKONEFEST gibi yarışmalara dahi katılma imkanı bulacağını aktardı.

Konuşmaların ardından atölyenin açılışı yapıldı.