Son dakika! Kahramankazan'da patileri kesik ölü kedi bulundu
AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, patileri kesik ölü kedi bulundu.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, patileri kesik ölü kedi bulundu.
Büyükşehir Belediyesi temizlik personeli Osman A, Ankara-İstanbul kara yolunun Kahramankazan girişi Kayı Kavşağı'nda hareketsiz yatan bir kedi gördü.
Kedinin patilerinin kesik olduğunu fark eden Osman A, yetkililere bildirdi.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Ölü kedi, Kahramankazan Belediyesi ekiplerince ilçedeki hayvan mezarlığına gömüldü.
AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri