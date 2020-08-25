Son dakika... Kahramankazan'da okullarda Kovid-19 tedbirleri
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Son dakika... Kahramankazan'da okullarda Kovid-19 tedbirleri

Son dakika haberine göre -Koronavirüse karşı okulların derzenfekte edilmesinden detay görüntüler Kahramankazan'da okullarda Kovid-19 tedbirleriANKARA (AA) – Kahramankazan'da okullara el dezenfekte üniteleri yerleştirildi.

25.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:10

-Koronavirüse karşı okulların derzenfekte edilmesinden detay görüntüler Kahramankazan'da okullarda Kovid-19 tedbirleri

ANKARA (AA) – Kahramankazan'da okullara el dezenfekte üniteleri yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, göre yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçe genelindeki okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına başlandığı ayrıca belediyenin tüm okullara el dezenfekte üniteleleri yerleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekipler çalışmalar doğrultusunda okulları dezenfekte ediyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışmaları da yürütülüyor. Okulların bahçeleri, giriş ve sınıf kapıları, kapı kolları, koridorlar, ortak kullanım alanları, sıra ve sandalyeler, tuvaletler başta olmak üzere ayrıntılı bir dezenfekte ve temizlik çalışması yapılıyor. Yapılan çalışmaların ardından sınıflar ve okul binaları kapatılarak öğrenciler için hazır hale getiriliyor. Okulların girişlerine yerleştirilen üniteler de eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci ve öğretmenler için hijyenik bir ortam sağlayacak. Ünitelerdeki dezenfektan belediye ekipleri tarafından sürekli olarak yenilenecek."

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Son dakika... Kahramankazan'da okullarda Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

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