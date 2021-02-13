Son Dakika | Kahramankazan'da kablo hırsızlığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
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Son Dakika | Kahramankazan'da kablo hırsızlığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

13.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:55
Son Dakika | Kahramankazan'da kablo hırsızlığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir binadan kablo çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir binadan kablo çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, S.Y, Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarı'nda iş yeri bürolarının da olduğu apartmanın yaklaşık 100 metre uzunluğundaki asansörünün bakır elektrik kablosu ile televizyon uydu bağlantı kablolarını keserek aldı.

Sabah asansörün çalışmadığını fark eden bina sakinleri, tamirci çağırdı. Asansör havalandırma penceresinin açık ve kablonun da olmadığı anlaşılınca polise haber verildi.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek belirlediği zanlıyı gözaltına aldı.

Çaldığı kabloları hurdacıya sattığı tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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