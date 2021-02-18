Son dakika! Kahramankazan'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika! Kahramankazan'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

18.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:41
Son dakika! Kahramankazan'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Kahramankazan'da bir inşaattan kalıpları çaldıkları iddiasıyla biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramankazan'da bir inşaattan kalıpları çaldıkları iddiasıyla biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir inşaatta görevli bekçi, iş yerine geldiğinde inşattan hırsızlık yapıldığını fark etmesi üzerine polise haber verdi.

Yapılan incelemede, yaklaşık 20 bin lira değerinde 50 adet inşaat kalıbının kamyonete yükleyerek çalındığı belirlendi.

Polis ekipleri kimliklerini belirledikleri zanlılar T.K. ve T.K'yi Sincan ilçesinde gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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