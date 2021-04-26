Son dakika... Kahramankazan'da ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemekler dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Kahramankazan'da ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemekler dağıtıldı

Son dakika... Kahramankazan'da ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemekler dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından başlatılan "İftar şehidimizden Fatiha Sizden" isimli proje kapsamında Kahramankazan'da ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek dağıtıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından başlatılan "İftar şehidimizden Fatiha Sizden" isimli proje kapsamında Kahramankazan'da ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek dağıtıldı.

Kahramankazan'da, Vakıf adına gönüllü olarak görev alan 15 Temmuz gazileri Cafer Akın, Ömer Kütük ve Harun Şahin, Vakıf 2. Başkanı Kaan Şimşek ile birlikte iftar saatine yakın bir zamanda lokantada hazırlattıkları yemekleri önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Proje kapsamında ilçede 9 şehit adına, 45 kişilik 9 aileye iftar sofrası kuruldu. İçinde iftarlık malzemelerin yer aldığı koliler ailelere teslim edilirken, kahramanların künyesi ve hayat hikayelerinin yer aldığı broşürler de ailelere verildi.

TÜGŞAV 2. Başkanı Kaan Şimşek, yardımları ailelere verirken şehitler için birer Fatiha okumalarını istedi.

Şimşek, AA muhabirine, şehitler adına yapılan bu yardımları sahada hiçbir profosyonel destek almadan kendi imkanlarıyla gönüllüler aracılığıyla yaptıklarını belirterek, "Ankara'nın diğer ilçelerinde olduğu gibi bugün de Kahramankazan'da 45 kişiye iftar yardımında bulunduk. Kendilerinden hayır dualarına talip olduk, şehitlerimiz için birer Fatiha okumalarını istedik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı: Kadınlar saklandı diye başlarını kesmişler
Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı: Kadınlar saklandı diye başlarını kesmişler
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulun adını değiştirmek istiyorlar
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulun adını değiştirmek istiyorlar
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Ebru Gündeş Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Kahramankazan'da ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemekler dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 16:56:31. #1.14#

title