Son dakika... Kahramankazan'da ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemekler dağıtıldı

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından başlatılan "İftar şehidimizden Fatiha Sizden" isimli proje kapsamında Kahramankazan'da ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek dağıtıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından başlatılan "İftar şehidimizden Fatiha Sizden" isimli proje kapsamında Kahramankazan'da ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek dağıtıldı.

Kahramankazan'da, Vakıf adına gönüllü olarak görev alan 15 Temmuz gazileri Cafer Akın, Ömer Kütük ve Harun Şahin, Vakıf 2. Başkanı Kaan Şimşek ile birlikte iftar saatine yakın bir zamanda lokantada hazırlattıkları yemekleri önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Proje kapsamında ilçede 9 şehit adına, 45 kişilik 9 aileye iftar sofrası kuruldu. İçinde iftarlık malzemelerin yer aldığı koliler ailelere teslim edilirken, kahramanların künyesi ve hayat hikayelerinin yer aldığı broşürler de ailelere verildi.

TÜGŞAV 2. Başkanı Kaan Şimşek, yardımları ailelere verirken şehitler için birer Fatiha okumalarını istedi.

Şimşek, AA muhabirine, şehitler adına yapılan bu yardımları sahada hiçbir profosyonel destek almadan kendi imkanlarıyla gönüllüler aracılığıyla yaptıklarını belirterek, "Ankara'nın diğer ilçelerinde olduğu gibi bugün de Kahramankazan'da 45 kişiye iftar yardımında bulunduk. Kendilerinden hayır dualarına talip olduk, şehitlerimiz için birer Fatiha okumalarını istedik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş