Son dakika! Kahramankazan'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Kahramankazan'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika! Kahramankazan'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Son dakika haberler... Kahramankazan Belediyesi zabıtası, market ve gıda satışı yapılan işletmelere yönelik başlattığı fahiş fiyat denetimlerine aralıksız devam ediyor.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Kahramankazan Belediyesi zabıtası, market ve gıda satışı yapılan işletmelere yönelik başlattığı fahiş fiyat denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" çıkışının ardından sıklaştırdığı denetimleri hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, gıda, sebze, meyve ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satılmaması için denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri, market, pazar yeri, gıda, hijyen ve tüketim maddesi üretilen ve satılan tüm iş yerlerini mercek altına aldı. Bu kapsamda rutin olarak yaptıkları denetimleri artıran ekipler, 7/24 esasına göre iş yerlerini denetliyor. İş yerlerinde ruhsat, fatura, etiket kontrolü yapan ekipler, ayrıca ürünlerin sağlıklı olup olmadığını da denetliyor. Denetimlerde ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkarsa kanun gereği tespit tutanağı tutularak, cezai işlem yapılması için gerekli işlemler uygulanıyor.

"Geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, rutin olarak yaptıkları denetimleri daha da sıklaştırdıklarını belirterek, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi. Vatandaşların mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Oğuz, "Fırsatçılara ve fahiş fiyat artışlarına ilçemizde geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz. Vatandaşımızı mağdur ettirmeyiz" diye konuştu. - ANKARA

Son dakika! Kahramankazan'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Son dakika! Kahramankazan'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Vedalaşmaya damga vuran 'Antikor' diyaloğu! Putin'in verdiği rakam Erdoğan'ı güldürdü: Seninki çok düşük

Vedalaşmaya damga vuran "Antikor" diyaloğu! Putin'in verdiği rakam Erdoğan'ı güldürdü: Seninki çok düşük

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi ziyaretini değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi ziyaretini değerlendirdi Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Kovid-19 Zirvesi"ne video mesaj gönderdi Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Sezai Temelli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Muslera Ali Palabıyık Mario Balotelli Mustafa Denizli Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Numan Kurtulmuş Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Kahramankazan'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 12:10:05. #1.17#