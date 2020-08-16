Son dakika! Kahramankazan'da çiftçiler için köy pazarı açıldı Son dakika haberleri: Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki çiftçi ve üreticilere yönelik köy pazarı açtı.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki çiftçi ve üreticilere yönelik köy pazarı açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açılış törenine Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Ziraat Odası temsilcileri, belediye meclis üyeleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Köy pazarı, ahilik geleneklerine uygun olarak yapılan pazar duası ile açıldı.

Pazarın ilk gününde ilçedeki 80 çiftçi ve üretici tezgah açtı.

Çiftçi ve üreticiler yetiştirdikleri ürünleri vatandaşla buluşturdu. Pazarın ilk gününde yalnızca, Kahramankazan'dan değil Ankara'nın değişik ilçelerinden gelen vatandaşlar alışveriş yaptı. Başkan Oğuz da pazarın ilk gününde çiftçileri yalnız bırakmadı. Tezgahları tek tek gezen Oğuz, çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunarak, alışveriş yaptı.

Köy pazarında yalnızca, ilçe genelindeki çiftçi ve üreticilerin tezgah açmasına izin veriliyor. Pazarda, Kahramankazan'da üretilen domates, biber, patlıcan gibi birçok sebze ile meyve satışa sunuluyor. Pazarda yer almak isteyen çiftçi ve üreticilerden herhangi bir ücret de alınmıyor. Zabıta ekipleri de maske, mesafe ve temizlik denetimlerini sürdürerek, hijyenik bir ortamda alışveriş yapılmasını sağlıyor.

Kaynak: AA