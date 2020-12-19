Son dakika... Kahramankazan'da budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
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Son dakika... Kahramankazan'da budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

19.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:31
Son dakika... Kahramankazan'da budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Son dakika gündem haberine göre Kahramankazan'da budaması yapılan ağaçların odunları ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak dağıtılıyor.

Kahramankazan'da budaması yapılan ağaçların odunları ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak dağıtılıyor.

Ağaç işleri atölyesindeki odun parçaları, araç ve yaya yollarında geçişi engelleyen ağaç dalları, parklardaki dekoratif süs bitkileri kesilip budanıyor, odun haline getirilip ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yılda birkaç defa gerçekleştirilen budamalarda elde edilen odunların dağıtımı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile birlikte yapılıyor.

Park Bahçeler Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, odunların çuvallanma işlemine bizzat katılarak belediye ekiplerine yardım etti.

Oğuz, hangi alanda olursa olsun çalışmaları sırasında hiçbir kaynağı israf etmeden kullanmaya gayret ettiklerini belirterek, soğuk havalarda yaptıkları kömür yardımının yanı sıra budama çalışmalarından elde ettikleri odunları da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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