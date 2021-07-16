Son Dakika | Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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Son Dakika | Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Milli birlik yürüyüşü Mehter konseri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gazilerle selamlaşması Kur'anı Kerim okunması Sinevizyon gösterisi Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın halkı selamlaması Sanatçı Ali Kınık konseri Şehit...

Milli birlik yürüyüşü

Mehter konseri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gazilerle selamlaşması

Kur'anı Kerim okunması

Sinevizyon gösterisi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un konuşması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın halkı selamlaması

Sanatçı Ali Kınık konseri

Şehit yeğeninin şiir okuması

İlahiyatçı Mustafa Karataş'ın konuşması

Selaların okunması FETÖ tarafından 15 Temmuz'da girişilen darbeye karşı direnişin sembol yerlerinden birisi olan ve 9 şehit, 92 gazinin verildiği Kahramankazan'daki 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Son Dakika | Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Son Dakika | Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Son Dakika | Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Son Dakika | Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
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Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
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