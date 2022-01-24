Son dakika: Kahramankazan çıkışında polis kar nedeniyle sürücüleri uyardı

Son dakika haberine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesi çıkışında kurulan uygulama noktasında polis, kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalar konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesi çıkışında kurulan uygulama noktasında polis, kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalar konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

Polis ekipleri, sürücüleri Bolu yönünde trafikte yaşanan aksaklıklar hakkında bilgilendirdi. Bazı sürücüler, il merkezine döndü. Tırlar da yakındaki bir park alanına yönlendirildi.

Kaymakamlık ve Kızılay ekipleri, sürücülere kumanya dağıttı.

Karabük'e giden bir aile, polis tarafından ilçedeki bir pansiyona yerleştirildi.

Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ile İlçe Emniyet Müdürü İsmet Yüzügüllü, ilçe çıkışındaki polis uygulama noktasını ziyaret etti.