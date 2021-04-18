Son dakika! Kahramankazan Belediyesinden Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
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Son dakika! Kahramankazan Belediyesinden Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Son dakika! Kahramankazan Belediyesinden Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramankazan Belediyesi, her zaman yanında olduğu ihtiyaç sahibi aileleri Ramazan ayında da yalnız bırakmıyor.

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Kahramankazan Belediyesi, her zaman yanında olduğu ihtiyaç sahibi aileleri Ramazan ayında da yalnız bırakmıyor. Ekipler, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak 5 bin gıda kolisinin dağıtımına başladı.

Kahramankazan Belediyesi, Ramazan ayında ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere gıda yardımı için harekete geçti. Dağıtım merkezi olarak kullanılan Kahramankazan Belediyesi Spor Salonu'nda toplanan gıda kolilerinin içinde 25 farklı ürün yer alıyor. Gıda kolilerinin içerisinde salçadan makarnaya, şekerden yağa kadar çeşitli ürünler bulunuyor. Belediye ekipleri, gıda kolisi yardımlarının dağıtımına ilçe genelinde eş zamanlı olarak başladı. Oluşturulan talep doğrultusunda 5 bin gıda kolisi ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere dağıtılacak. Böylece gıda kolileri ile özellikle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, gıda kolilerinin dağıtım merkezi olan spor salonunda incelemelerde bulunarak, yardım dağıtım çalışmaları konusunda yetkililerden bilgi aldı. Belediye olarak ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal yardımlarını 365 gün aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Başkan Oğuz, "Pandemi sürecinin başladığı geçen yıl da hem bu süreç boyunca hem de Ramazan ayı boyunca 8 bin gıda kolisini kardeşlerimizle buluşturmuştuk. Bu anlamda Ankara'daki ilk belediyelerden birisi olduk. Sadece sosyal yardımlar değil, pandemiyle topyekün mücadele anlamında maske, hijyen paketi ve genel dezenfeksiyon anlamında da ilk harekete geçen belediyelerden olmuştuk. Bu sene de Ramazan ayı ile birlikte insanlarımıza küçük de olsa katkı sunabilmek, onlara Ramazan'ın bereketini, sevincini yaşatabilmek adına hazırlıklarımızı tamamladık. İlçemizde ihtiyaç sahibi tüm kardeşlerimizin sofrasına küçük de olsa bu katkılarımızı inşallah sunmaya başladık" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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