Son Dakika | Kahramankazan Belediye Meclisi faaliyet raporu onaylandı
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Son Dakika | Kahramankazan Belediye Meclisi faaliyet raporu onaylandı

Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kahramankazan Belediye Meclisi faaliyet raporu onaylandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramankazan Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı.

Kahramankazan Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz başkanlığındaki toplantıda, gündemdeki 17 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda encümen ve komisyonlara üye seçildi, denetim ve faaliyet raporları onaylandı.

Toplantı sonunda, ilçede düzenlenen çevrimiçi satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Başkan Oğuz, göreve geldiklerinde 5 ilkeden bahsettiklerini ve çalışmalarını bu ilkeler doğrultusunda yürüttüklerini belirterek, "Çözüm odaklı, insan merkezli, şeffaf, adil olacağımızı, ehliyet ve liyakata göre yöneteceğimizi söyledik. İşte bu ilkelerimizden taviz vermeden gece gündüz demeden ilçemizi daha ileriye taşımanın gayreti içindeyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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