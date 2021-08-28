Son dakika: Kahramankazan'a ikinci el oto pazarı

Son dakika haberlerine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kahramankazan'da 100 bin metrekarelik alanda bin araç kapasiteli ikinci el oto pazarı yapımına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kahramankazan'da 100 bin metrekarelik alanda bin araç kapasiteli ikinci el oto pazarı yapımına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ticari hareketliliği artırarak ekonomiyi canlandırmak amacıyla kentin ihtiyaç duyduğu projeleri Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, otomotiv piyasasına hareketlilik kazandırmak için Kahramankazan ilçesinde ikinci el araç oto pazarı yapımına başladı. 100 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden ve iki etaptan oluşan ikinci el oto pazarı bin araçlık kapasiteye sahip olacak. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan kafeterya alanının da bulunacağı yeni oto pazarı, güvenlik ve kamera sistemleri ile de takip edilecek. Gelecek ay tamamlanması planlanan birinci etap çalışmalarının ardından oto pazarı faaliyetlerine başlayacak. Proje sayesinde bölge esnafı ve yöresel pazarcı esnafının da işlerinin artması hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı