Kağıthane'deki kavga sonrası hastane önündekilerin arasına cip ile daldı
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Kağıthane'deki kavga sonrası hastane önündekilerin arasına cip ile daldı

17.12.2020 16:02 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:12
Kağıthane'deki kavga sonrası hastane önündekilerin arasına cip ile daldı

Kağıthane'de tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kağıthane'de tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralıyı ziyaret için hastaneye ciple hastaneye gelen sürücü, karşı tarafı görünce panikle fren yerine gaza bastı. Cip hastane önündekilerin arasına dalarken 2 olay da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de, dün akşam saatlerinde, iki kişinin tabancayla vurularak yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarındaki alacak-verecek  meselesi bulunan T.K., S.K., A.K., G.S. ve H.U. ile akrabaları olan C.K. ve Y.K. konuşmak için cadde üzerinde bir araya geldi. Konuşma sırasında tartışmaya başlayan grup arasında kısa süre sonra kavga çıktı. Bu sırada, taraflardan Y.K., belindeki tabancayı çıkararak ateş etmeye başladı. Rastgele açılan ateş sonucu kavga ettiği kişilerden T.K. ile olay yerine sonradan geldiği öğrenilen E.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerinin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARKADAŞLARINI GÖRMEK İÇİN GİTTİKLERİ HASTANEDE KAZA YAPTILAR Olayın ardından, yaralanan T.K.'nın durumunu öğrenmek için hastaneye giden Y.K., C.K. ve O.K., kavga ettikleri grubun kendilerinden önce gelmiş olduğunu görerek panik yaşadı. İçinde bulundukları cipi kullanan kişinin panikle fren yerine gaza basması sonucu hastane önünde kaza yaşandı. Kamera görüntülerine de yansıyan olayın ardından hastane önünden kaçan kişiler, polisin takibi sonucu Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde yakalandı. Olayla ilgili araştırmaların devam ettiği öğrenildi. 

 


- İstanbul
Kağıthane'deki kavga sonrası hastane önündekilerin arasına cip ile daldı
Kağıthane'deki kavga sonrası hastane önündekilerin arasına cip ile daldı
Kağıthane'deki kavga sonrası hastane önündekilerin arasına cip ile daldı
Kağıthane'deki kavga sonrası hastane önündekilerin arasına cip ile daldı
Kağıthane'deki kavga sonrası hastane önündekilerin arasına cip ile daldı
Kağıthane'deki kavga sonrası hastane önündekilerin arasına cip ile daldı
Kağıthane'deki kavga sonrası hastane önündekilerin arasına cip ile daldı
Kağıthane'deki kavga sonrası hastane önündekilerin arasına cip ile daldı
Kağıthane'deki kavga sonrası hastane önündekilerin arasına cip ile daldı
Kağıthane'deki kavga sonrası hastane önündekilerin arasına cip ile daldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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