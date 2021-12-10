Son dakika: Kağıthane'de tartıştığı erkek arkadaşını öldüren kadının yargılanmasına başlandı

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de tartıştığı erkek arkadaşı uzman çavuş Zeynel Yıldırım'ı (26) silahla öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Gizem Erdoğan (30) hakim karşısına çıktı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Gizem Erdoğan ve 4 avukatı katıldı.

Kimlik tespitinde üniversite mezunu ve işsiz olduğunu söyleyen Erdoğan, maktul Zeynel Yıldırım ile bir sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştıklarını, bu süreçte Samsun'da avukat katibi olarak çalıştığını, evlilik teklifi alması ve maktulün ısrarları sonucu işinden istifa edip İstanbul'a geldiğini anlattı.

Maktulle 8,5 ay süren ilişkilerinin 3 ayında birlikte yaşadıklarını dile getiren sanık Erdoğan, maktulün kendisini birkaç kez darbettiğini, bazı konularda yalan söylemesi üzerine tartıştıklarını, maktulün kendisiyle evlenmek istediğini söylemesine rağmen başka biriyle telefonda konuştuğunu kaydetti.

Sanık Erdoğan, buna tepki gösterdiği maktulün kendisine tokat atmasıyla yere düştüğünü belirterek, "Üzerime çıkıp beni boğmaya başladı. Telefonumu da duvara fırlattı. 'Seni öldüreceğim, çıplak fotoğraflarını da internete vereceğim.' dedi. Elinden kurtulunca kendimi yatak odasına kapattım. Kapının arkasında gardırop dayayıp sabaha kadar ağladım. Sabah o işe gidince odadan çıktım." diye konuştu.

Fotoğraflar dava dosyasında

Maktul tarafından psikolojik şiddete uğradığını savunan Erdoğan, maktulün "Uygunsuz fotoğraflarını internete yükleyeceğim" şantajı nedeniyle darp eylemine ilişkin şikayette bulunmadığını, işini bırakıp yanına taşındığı Zeynel Yıldırım'a maddi açıdan bağlı olduğunu ve çok sevdiği için bırakıp gidemediğini dile getirdi.

Mahkeme başkanı tarafından, dava dosyasındaki müstehcen fotoğrafları gösterilip bu kişinin kendisi olup olmadığı sorulan Erdoğan, bu fotoğrafları kabul ederken, içinde kendisinin haberi olmadan çekilmiş bazı fotoğrafların da bulunduğunu söyledi.

"Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim"

Gizem Erdoğan, olaydan bir gün önce maktulün telefonuna baktığını, burada rastladığı bir numaranın 3 aydır görüştüğü kadına ait olduğunu öğrendiğini öne sürerek, "Sabah maktul evden çıktıktan bir süre sonra alkol aldım. Gece bulduğum numarayı aradım, kendi durumumu anlattım. Onun benden haberi yokmuş, bana teşekkür etti. Ona da evlilik vaatlerinde bulunuyormuş. Sonra maktulün annesini arayıp, oğluyla 1 seneye yakın ilişkim olduğunu söyledim. Peşinden Zeynel beni aradı, kavga ettik. Samsun'a uçak biletimi almış. Fotoğraflarım hala ondaydı. Dışarıdan yine alkol siparişi verdim, onları da içtim. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim." dedi.

"Özgürlüğümden mahrumum ama dayak yemiyorum"

Sanık Erdoğan, olay günü intihar mektubu yazıp, maktulün beylik silahını çenesine dayadığını ifade ederek, "Kapı çalınca maktulün geldiğini anladım. Silahı atıp kapıya doğru yürüdüm. Maktul 'Aç kapıyı Gizem seni öldüreceğim.' deyince geri döndüm ve silahı aldım. Kapıyı açtım, korksun ve beni dövmesin diye maktulün ayaklarına doğru ateş ettim. 3-4 el silah sesi hatırlıyorum. Şoka girmiştim. Silahı attım, kapıyı kapattım ve ambulansı aradım. Ben onu vurmasam o beni vuracaktı. Böyle olsun istemezdim. Onu çok seviyordum. Asla ona zarar vermek istemezdim. Öldüğüne hala inanamıyorum. Sürekli gitmek istedim ama tehditleriyle beni bırakmıyordu. Çok pişmanım. Cezaevinde şu an özgürlüğümden mahrumum ama dayak yemiyorum, korkmuyorum, yaşıyorum." şeklinde konuştu.

Sanık Erdoğan'ın avukatları ise müvekkilleri hakkında meşru müdafaa hükümleri uygulanmasını ve tahliyesini istedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, maktul Yıldırım'ın ailesinin celse arasında dosyaya gönderdiği müdahillik taleplerini kabul ederken, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Çağrılmalarına rağmen duruşmaya katılmayan ve aralarında maktulün kız arkadaşının da olduğu tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkaran heyet, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde 5 Temmuz'da akşam saatlerinde Zeynel Yıldırım ile Gizem Erdoğan arasında tartışma çıkmış, uzman çavuş Yıldırım'ın beylik tabancasını alan Erdoğan ateş ederek Yıldırım'ı yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Zeynel Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

İddianamede, sanık Erdoğan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri

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