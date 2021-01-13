Son dakika... KAĞITHANE'DE TAKSİCİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... KAĞITHANE'DE TAKSİCİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

13.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:25
Son dakika... KAĞITHANE'DE TAKSİCİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Son dakika haberleri... Kağıthane'de cezaevinden yeni çıkan taksici Ferhat Basın'ı kardeşinin evinin önünde öldüren Muhammed E.A. tutuklandı.

Kağıthane'de cezaevinden yeni çıkan taksici Ferhat Basın'ı kardeşinin evinin önünde öldüren Muhammed E.A. tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan Muhammed E.A.'nın babası Ekrem A. ile  Atakan E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 9 Ocak tarihinde Şirintepe Mahallesi Akşam Sokak'ta yaşandı. Cezaevinden yeni çıkan ve taksicilik yapan Ferhat Basın, kardeşinin evine ziyarete geldi. Akşam saatlerinde evden çıkıp taksiyle binanın önünde beklediği esnada şüpheliler Atakan E.(22) ve Muhammed E.A.(25) başka bir otomobil ile Basın'ın otomobilinin yanına yanaştı. Silahla 7 el ateş eden Muhammed E.A., Basın'ı başından vurarak olay yerinde öldürdü. Arkadaş olduğu öğrenilen ikili olay yerinden kaçtı. 

"BABAMI DÖVDÜ, DAYANAMADIM"

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin adreslerini tespit etti. Olay anında suça yardım eden Atakan E. aynı gün yakalanırken, Muhammed E.A. ve babası Ekrem A. cinayette kullanılan silah ile birlikte 10 Ocak tarihinde yakalandı. Şüpheli Muhammed E.A.'nın ifadesinde, "Babamla iki ay önce husumet yaşamış, babamı dövmüş. Ben de dayanamadım öldürdüm." dediği öğrenildi. Öte yandan olay öncesi Ferhat Basın'ın kardeşinin evinin önüne geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİŞüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  Muhammed E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderilirken,  Atakan E. ve Ekrem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Görüntü dökümü-----------------Şüphelilerin adliyeye sevk görüntüsü-Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri-ARŞİV-Ferhat Basın'ın fotoğrafı

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Murat Dalkılıç Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler İzmir Uyuşturucu Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... KAĞITHANE'DE TAKSİCİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 15:32:29. #1.15#
title