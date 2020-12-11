Kağıthane'de sürücüyü şaşırtan kaza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kağıthane'de sürücüyü şaşırtan kaza

11.12.2020 11:48 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:01

Kağıthane'de seyir halindeki kamyonet virajı alamayınca kasasını devirdi.

Kağıthane'de seyir halindeki kamyonet virajı alamayınca kasasını devirdi. Sabah saatlerinde olan kaza trafiği engellemezken kazayı yapan şoför hem sinirlendi hem de şaşkına döndü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Ali Y. kontrolündeki içinde gıda yükü olan kamyonet virajı alamayınca kasası bir anda yola devrildi. Sürücü ise durumu fark ederek önce yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Kaza sonrası telefonunu elinden bırakmayan kamyonet sürücüsü olayın şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Kağıthane'de sürücüyü şaşırtan kaza
Kağıthane'de sürücüyü şaşırtan kaza
Kağıthane'de sürücüyü şaşırtan kaza
Kağıthane'de sürücüyü şaşırtan kaza
Kağıthane'de sürücüyü şaşırtan kaza
Kağıthane'de sürücüyü şaşırtan kaza
Kağıthane'de sürücüyü şaşırtan kaza
Kağıthane'de sürücüyü şaşırtan kaza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kağıthane'de feci kaza : 1 ölü
Kağıthane'de feci kaza : 1 ölü
Kağıthane'de akıl almaz kaza! Araç bina ile istinat duvarının arasındaki 10 metrelik boşluğa düştü
Kağıthane'de akıl almaz kaza! Araç bina ile istinat duvarının arasındaki 10 metrelik boşluğa düştü
Kısıtlamada kaza yapan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu
Kısıtlamada kaza yapan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Ebru Şallı Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Pfizer Samsun Antalya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kağıthane'de sürücüyü şaşırtan kaza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:02:12. #1.15#
title