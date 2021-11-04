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Son Dakika | KAĞITHANE'DE MASKE İMALATHANESİNDE YANGIN

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Son Dakika | KAĞITHANE'DE MASKE İMALATHANESİNDE YANGIN

Son dakika gelişmesine göre KAĞITHANE'de tek kullanımlık medikal ürünler üreten 4 katlı iş yerinin giriş katında yangın çıktı.

KAĞITHANE'de tek kullanımlık medikal ürünler üreten 4 katlı iş yerinin giriş katında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin  müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yeşilce Mahallesi Demirbaş Sokak'ta 19.45 sıralarında meydana gelen olayda, tek kullanımlık medikal ürünler üreten 4 katlı iş yerinin girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, merdiven yardımıyla 4'üncü kata çıkan bir itfaiye eri çekiçle duvarları kırarak duman tahliyesi yaptı. Yangın, yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

Yeşilce Mahalle Muhtarı Yalçın Vurkun "Arkadaşlar 'duman çıkıyor' diye haber verdi. İtfaiyeye haber verdik. Maske imalatı yapıyorlardı. Yangın çıktı. İçeride kimse yoktu. Elektrik direklerinin yer altına alınması lazım. Burası sanayi bölgesi, devamlı aynı sıkıntı var. Buradan da sesleniyorum. Buna bir an önce çözüm bulsun. Bir ay önce aynı şekilde bir iş yerimiz daha yangı burada. Elektriklerden kaynaklanıyor. Şuan yangına müdahale ettiler. Bir sıkıntı yok şu an" dedi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binada hasar oluştu. - İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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