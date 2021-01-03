Kağıthane'de kundaklama; alev alev yanan minibüs kamerada

KAĞITHANE'de park halindeki bir minibüs kundaklandı. Alev alev yanan minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saat 17.45 sıralarında yaşandı. Hamidiye Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde park halinde duran minibüs kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Alev alev yanan minibüsü gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 10 dakika süren çalışma sonucu aracı söndürdü. Daha sonra soğutma çalışması yapılan kapalı kasa minibüs hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi. Aracı kundaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı