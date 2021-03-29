KAĞITHANE'DE İŞLENEN CİNAYETE İLİŞKİN DAVADA MÜTALAA; SANIĞA 63 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Azmettirici olduğu iddia edilen bir sanık da tahliye edildi.

Azmettirici olduğu iddia edilen bir sanık da tahliye edildi.

Ahmet YEŞİLMEN KAĞITHANE'de 2019 yılında Akın Alakuş'u öldürdüğü ve Tarık Alakuş'u ise yaraladığı iddia edilen Sakıp Arıcı ve olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen üvey kardeşi Ümit Değirmenci'nin yargılandığı davada, mütalaa açıklandı. Sanık Ümit Değirmenci'nin azmettirici olduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatinin istendiği mütalaada, Sakıp Arıcı'nın ise 63 yıla kadar hapsi talep edildi. Mahkeme, Ümit Değirmenci'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

MÜTALAADA MAKTÜLÜN HAKSIZ EYLEMİ BAŞLATAN OLDUĞU BELİRTİLDİ

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Sakıp Arıcı ve Ümit Değirmenci ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, olayı bire bir gören bir kişinin olmadığını, sanık Sakıp Arıcı'nın, Akın Alakuş'un kendisine küfür ettiği yönündeki ifadesinin yargılama süresince değişmediğini belirtti. Mütalaada, Akın Alakuş'un kanında alkol tespit edilmesi nedeniyle 'şüpheden sanık yararlanır' kuralının sanık Arıcı lehine değerlendirilmesi gerektiği ve maktül Akın Alakuş'un haksız eylemi başlatan kişi olduğu belirtildi. 16 Ağustos 2019 tarihindeki silahlı saldırı olayının anlatıldığı mütalaada, sanık Arıcı'nın, Ali Kırıcı, Fahrettin Alakuş ve Tarık Alakuş'a karşı öldürme kastı ile hareket ettiğini ancak eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı vurgulandı.

DEĞİRMENCİ HAKKINDA BERAAT TALEBİ

Mütalaada ayrıca, sanıklardan Ümit Değirmenci'nin her iki eylemde de olay yerinde olduğuna, diğer sanık Arıcı'ya yardım ettiği ve onu azmettirdiğine dair yeterli delil bulunmadığından her iki suçtan da ayrı ayrı beraatine ve tahliyesine karar verilmesi talep edildi. Sanık Sakıp Arıcı'nın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' ve '3 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 39 yıldan 63 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı istendi.

BİR SANIĞA TAHLİYE KARARI

Tutuklu sanık Ümit Değirmenci'nin tutuklulukta kaldığı süre nedeniyle tahliyesine, bir diğer tutuklu sanık Sakıp Arıcı'nın ise tutuklunun halinin devamına karar verildi. Sanıklar ile avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

SANIK ARICI KORKUTMAK AMACIYLA ATEŞ ETTİM

Sanık Sakıp Arıcı, maktül Akın Alakuş'un kendisine küfür ettiğini belirttiği daha önceki savunmasında şunları söylemişti Kendisine düzgün konuşmasını söyledim. Ben böyle söyleyince elindeki bozuk paraları yüzüme fırlatarak küfür etti. Elini beline atınca üzerimdeki tabancayla korkutmak amacıyla ateş ettim. Nereye ateş ettiğimi tam hatırlamıyorum. Ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtım. Tarık Alakuş'un içinde bulunduğu aracın kurşunlanması olayına gelince 16 Ağustos 2019'da Abdülsamet'in kullandığı araç ile gidiyorduk. Bizim araca doğru ateş edilmeye başlandı. Ateş edilmesi üzerine Abdulsamet'in getirdiği araçta bulunan 2 tabancayı aldım, araçtan indim. İki araca doğru hedef gözetmeden ateş ettim. Bunun üzerine araçlar yolu açtılar. Tekrar araca bindim Seyrantepe'ye geldik. Araçtakileri vurmak için ateş etmedim. Kendimi ve Abdülsamet'i korumak için korkutmak amacıyla ateş ettim.

SANIK DEĞİRMENCİ ÖLDÜRÜLME OLAYIYLA ALAKAM YOK

Sanık Ümit Değirmenci ise şunları belirtmişti Akın Alakuş'un öldürülmesi olayıyla hiç alakam yoktur. Olayın olduğu zaman Boğaziçi Üniversitesi'nin karşısında bulunan oyun salonundaydım. Gültepe'de bir olay olduğunu da sosyal medya üzerinden arkadaşıma gönderilen bildirim ile öğrendim. Ağabeyim Sakıp'ın sosyal medyada geçen olaya karıştığını da bir müddet sonra öğrendim. Ondan sonra da şoka girdim.

MÜŞTEKİ ALAKUŞ TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Araca ateş etme olayında ağır yaralanan müşteki Tarık Alakuş, sanıkların kardeş olduklarını, mahallede 8-10 kişilik grup halinde gezdiklerini ve birçok kişiden tehdit ile araç aldıklarını belirtmişti. Sanıkların olaydan 1 yıl önce kendisinden 100 bin TL istediğini söyleyen Alakuş, kabul etmediğini ancak sonra korkudan sanıklara 10'ar bin TL verdiğini söylemişti. Sanıkların yanındaki insanlarla kendisini tehdit ettiğini belirten Alakuş, sanıkların kendisine 'Seni öldürürüz. Bütün Alakuşları kaldıracağız' dediklerini, ertesi gün Akın Alakuş'un öldürüldüğünü söylemişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

20 Temmuz 2019'da Kağıthane'de gerçekleşen olayda iddialara göre, dedesi Akın Alakuş ile oturan Canberk Alakuş, sonrasında dedesinin yanından ayrıldı. Akın Alakuş'un telefon ile Canberk Alakuş'u arayıp kendisini eve bırakmasını istemesi üzerine olay yerine gelen Canberk Alakuş, duyduğu silah sesleri üzerine dedesi Akın Alakuş'un yerde yattığını gördü. Yaralı halde yerde yatan Akın Alakuş'a bir el daha ateş eden Sakıp Arıcı, Canberk Alakuş'un gelmesi üzerine elindeki silahla birlikte olay yerinden kaçtı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Akın Alakuş, hayatını kaybetti. Daha sonra 16 Ağustos 2019 tarihinde, müştekiler Tarık ve Fahrettin Alakuş ile Ali Kırıcı'nın içinde bulunduğu araç sanık Arıcı tarafından kurşunlanırken, olayda Tarık Alakuş ağır yaralandı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sakıp Arıcı ile Ümit Değirmenci 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, şüpheliler ile müştekiler arasında geçmişten gelen bir husumetin olduğu ve şüphelilerin müştekilerin ailesini tehdit ettiği belirtildi. Tarık Alakuş'a ait kahvenin kurşunlandığının anlatıldığı iddianamede, şüpheli Sakıp Arıcı'nın, Akın Alakuş'a 5 kurşun sıktığı ve yerde yatarken ateş etmeye devam ettiği vurgulandı. İddianamede, şüpheli Arıcı'nın, 'tasarlayarak kasten öldürme' ile 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', Ümit Değirmenci'nin ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' ve 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 39 yıldan 60 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı