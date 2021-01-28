Son Dakika | Kağıthane'de iş yerinde yangın çıktı
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Son Dakika | Kağıthane'de iş yerinde yangın çıktı

28.01.2021 01:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 01:46
Son Dakika | Kağıthane'de iş yerinde yangın çıktı

Gelen son dakika haberine göre Kağıthane'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kağıthane'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Telsiz Mahallesi, Galata Deresi Caddesi üzerindeki bir oto yıkamacıdan alevlerin yükselmesi üzerine çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Hasarın oluştuğu ve bir motosikletin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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