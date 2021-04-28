KAĞITHANE'DE HURDA OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGINDA 3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
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KAĞITHANE'DE HURDA OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGINDA 3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kağıthane'de, hurda otomobilde çıkan yangının yanındaki araçlara sıçraması sonucu 3 araç hasar gördü.

Kağıthane'de, hurda otomobilde çıkan yangının yanındaki araçlara sıçraması sonucu 3 araç hasar gördü.

Hamidiye Mahallesi Akşemsettin Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokak üzerinde park halinde bulunan hurda otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler hurda otomobilin yanındaki iki araca sıçradı. Olayı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında, hurda otomobil tamamen, yanındaki araçlar ise kısmen hasar gördü. Yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerine olay yerine zırhlı araçlar da sevk edildi.

Hurda otomobilin sahibi Sebahattin Açık yangının çıkış nedenini bilmediğini söyleyerek, 'Yanıyor diye geldim. 'Kimin bu' dediler. 'Benim' dedim. Yandığını görmedim. İtfaiye söndürdükten sonra geldim. Görmediğim şey için kimseye 'yaktı' diyemem. Tinerci de yakmış olabilir, kundaklanmış da olabilir. Sadece bu araç değil yanındaki araçları da kundaklayabilirlerdi. diye konuştu.

Polis ve itfaiyenin yangına ilişkin çalışması sürüyor.

KAĞITHANE'DE HURDA OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGINDA 3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
KAĞITHANE'DE HURDA OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGINDA 3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
KAĞITHANE'DE HURDA OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGINDA 3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
KAĞITHANE'DE HURDA OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGINDA 3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
KAĞITHANE'DE HURDA OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGINDA 3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
KAĞITHANE'DE HURDA OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGINDA 3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
KAĞITHANE'DE HURDA OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGINDA 3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
KAĞITHANE'DE HURDA OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGINDA 3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
KAĞITHANE'DE HURDA OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGINDA 3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
KAĞITHANE'DE HURDA OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGINDA 3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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