Son dakika haberi: Kağıthane'de gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberi: Kağıthane'de gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Kağıthane'de gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kağıthane'de gürültü nedeniyle iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kağıthane'de gürültü nedeniyle iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Mayıs'ta 21.45 sıralarında Sultanselim Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, Ş.M. (21), E.A. (22) ile A.A. (50), A.A. (21), Ö.F.K. (21) ve A.A.'nın (23) bir gün öncesinde gürültü sebebiyle tartışıp barıştıkları, olay günü Ş.M. (21) ve A.A.'nın (22) akrabalarıyla birlikte A.A.'nın (50) iş yerine gittikleri aralarında yeniden tartışma çıktığı belirlendi.

Tartışma sonrası A.A., pompalı tüfekle Ş.M.'yi kafa bölgesinden, E.A.'yı sırt bölgesinden yaraladı. E.A. da yanındaki tabancayla A.A.'yı göğsünden yaraladı.

Olaydan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Ş.M.'nin hayatını kaybettiği, E.A.'nın tedavisinin sürdüğü, A.A.'nın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin A.A., A.A. ve Ö.F.K.'yi gözaltına aldı.

Kavgada kullanılan silahlar polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Olayın diğer şüphelisi E.A.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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