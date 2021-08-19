Son dakika... Kağıthane'de feci kaza kamerada
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Son dakika... Kağıthane'de feci kaza kamerada

Son dakika... Kağıthane'de feci kaza kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çarparak takla attı.

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çarparak takla attı. Takla attıktan sonra aydınlatma direklerine çarparak duran araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı. Feci kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay saat dün 15.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 48 TL 059 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Nurullah Hüseyin Damlayıcı, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çarpan Damlayıcı'nın idaresindeki araç takla atarak aydınlatma direğine çarptı. Ters bir şekilde sürüklenmeye başlayan otomobil ikinci aydınlatma direğine çarparak durabildi. Şans eseri yanında başka araçların bulunmaması faciayı önledi. Sürücü Nurullah Hüseyin Damlayıcı hafif şekilde yaralanırken araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü uzun çabalar sonucu çıkabildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı. Takla atan aracın çekilmesi ile caddenin trafiği eski haline döndü. - İSTANBUL

Son dakika... Kağıthane'de feci kaza kamerada
Son dakika... Kağıthane'de feci kaza kamerada
Son dakika... Kağıthane'de feci kaza kamerada
Son dakika... Kağıthane'de feci kaza kamerada
Son dakika... Kağıthane'de feci kaza kamerada
Son dakika... Kağıthane'de feci kaza kamerada
Son dakika... Kağıthane'de feci kaza kamerada
Son dakika... Kağıthane'de feci kaza kamerada
Son dakika... Kağıthane'de feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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