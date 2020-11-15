Son dakika! Kağıthane'de çocuğun darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı
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Son dakika! Kağıthane'de çocuğun darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

15.11.2020 22:09 | Son Güncelleme: 15.11.2020 22:12
Son dakika! Kağıthane'de çocuğun darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

Son dakika haberler... Kağıthane'deki bir tekstil atölyesinde çalışan 15 yaşındaki çocuğu darbeden iş yeri sahibi ile şiddet görüntülerini cep telefonuyla kaydeden kişi, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kağıthane'deki bir tekstil atölyesinde çalışan 15 yaşındaki çocuğu darbeden iş yeri sahibi ile şiddet görüntülerini cep telefonuyla kaydeden kişi, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kağıthane'de 13 Kasım'da, 15 yaşındaki E.Y'nin darbedilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

E.Y'yi darbeden ve olayın meydana geldiği iş yerinin sahibi olduğu öğrenilen Yücel B. ile darp görüntülerini cep telefonuyla kaydeden şüpheli Samet K. İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Soruşturma savcılığı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelileri sorgulayan Nöbetçi Hakimlik, 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

-Olayın geçmişi

Kağıthane'de 15 yaşındaki E.Y'nin, çalıştığı iş yerinde darbedildiği yönünde haberlerin yayınlanması üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmış, bu kapsamda 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ekipler, 15 yaşındaki E.Y'nin evine giderek ailesiyle görüşmüş, babanın, 1,5 yıldır Kağıthane'de faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde çalışan oğlunun, iş yeri sahibi Yücel B. tarafından darbedilip görüntülerinin videoya çekildiğini beyan etmesi üzerine, E.Y, babasıyla birlikte hastaneye götürülerek darp raporu alınmıştı.

Ardından mağdur çocuk ve babası gerekli işlemler için Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

Bu arada E.Y'nin, yaklaşık 11 yıl önce yüksekten düşme kaynaklı beyin ameliyatı geçirdiği, bu ameliyat sonrasında herhangi bir engelinin oldugˆuna dair sagˆlık raporunun bulunmadıgˆı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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