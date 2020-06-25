Son Dakika | Kağıthane'de 2 milyona yakın maske ve kolonya ücretsiz dağıtıldı
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Son Dakika | Kağıthane'de 2 milyona yakın maske ve kolonya ücretsiz dağıtıldı

Son dakika güncel haberi... Kağıthane Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlara 2 milyona yakın maskeyi ve kolonyayı ücretsiz dağıttı.

Son Dakika | Kağıthane'de 2 milyona yakın maske ve kolonya ücretsiz dağıtıldı
25.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:21

Kağıthane Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlara 2 milyona yakın maskeyi ve kolonyayı ücretsiz dağıttı.

Kağıthane'de maskeler ücretsiz dağıtılırken, vatandaşların kullandıkları maske ve eldivenlerini atmaları için de şehirde farklı noktalara 150 adet tıbbi atık konteyneri yerleştirildi. Öte yandan çocukların korona virüs sürecinde maske takmalarını teşvik etmek amacıyla çizgi film karakterli maskeler üretiliyor. Üretilen özel çocuk maskeleri yine ücretsiz şekilde dağıtılıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin korona virüsün önlenmesi için temizlik, dezenfekte ve denetim çalışmalarının yanı sıra sosyal yardım çalışmalarına da ağırlık verdiklerini ifade etti. Başkan Öztekin, "Belediyemizin internet sitesinden hijyen paketi talep eden vatandaşlarımızın hepsine maske, kolonya ve sabundan oluşan ürünleri teslim ediyoruz. Geçen üç aylık sürede Kağıthane'mizde vatandaşlarımıza 1 milyon 700 bin maske ve 250 bin kolonya dağıttık. Bu konuda ilçemizdeki meslek liseleri ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Okullarımızda, maliyeti tarafımızca karşılanarak üretilen maskeleri, vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde ulaştırıyoruz. Maskelerimiz yüzde 90 oranında partikül geçirmeme özelliğine sahiptir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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