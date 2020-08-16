Son dakika... Kafkas Halk Oyunları serhat şehrindeki gösteri merkezinde yaşatılıyor
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Son dakika... Kafkas Halk Oyunları serhat şehrindeki gösteri merkezinde yaşatılıyor

Son dakika haberine göre Kars'ta, Kafkas Legends Dans Grubu üyeleri, yerli ve yabancı turistlere gösteriler sunarak, Kafkas Halk Oyunları'nı yaşatıyor, kentin yöresel kültürünü tanıtıyor.

16.08.2020 12:04 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:33

Kars'ta, Kafkas Legends Dans Grubu üyeleri, yerli ve yabancı turistlere gösteriler sunarak, Kafkas Halk Oyunları'nı yaşatıyor, kentin yöresel kültürünü tanıtıyor.

Son yıllarda Doğu Ekspresi ile çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kars'ta yörenin kültürünü tanıtmayı amaçlayan 14 kişilik Kars Kafkas Legends Dans Grubu, turistlere daha iyi performans sunabilmek için "Sahne Kars" gösteri merkezini açtı.

Kente gelen turistler, gündüzleri kentin tarihi ve doğal mekanlarını gezdikten sonra akşamları da Kafkas Halk Oyunları gösterilerini hayranlıkla izliyor.

Zarafet, asalet ve kahramanlığın yüzyıllık oyunu Kafkas dansında, erkeğin kol hareketleri, kartalın uçuşunu temsil ediyor.

"Gelecek nesillere aktarabilmek için çaba gösteriyoruz"

Kars Kafkas Legends dansçısı Gürkan Çağlar, AA muhabirine, Kars'ta Kafkas kültürünü yaşatabilmek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Kafkas Halk Oyunları kültürünün, Türkiye'de ve dünyada ün kazandığını belirten Çağlar, şunları söyledi:

"Kültürü ayakta tutabilmek ve gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteriyoruz, hem ekibimiz adına hem şehrimiz adına bu kültür için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kars'a gelen turistlerimiz için bu dansı iyi bir şekilde sergileyip gösteri yapabileceğimiz farklı bir konseptte farklı bir mekan açtık. Ekibimizle çabalayarak 'Sahne Kars'ı açtık. Şehrimiz ve turizmimiz için Kars'a yeni bir sahne katmaya çalıştık ve Kars Kafkas Legends topluluğu olarak Sahne Kars Gösteri Merkezi'ni batıdan gelen turistlerimize ve buradaki insanlarımıza kazandırdık, talepler gitgide yükselmeye başladı, pandemi sürecinde biraz durdu ama pandemiden sonra kış sezonu açılırsa yine yoğunluk devam edecek."

Balıkesir'den Kars'a gelen Mehmet Aydın, Kafkas dansını ilk kez izlediğini ve çok etkilendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlk defa Kafkas gösterisi seyrettim ve çok mutlu oldum, ilk defa profesyonel anlamda bu kadar hoş bir gösteriye şahit olmaktan büyük bir onur duydum. Buradan Balıkesir'e gittikten sonra oradaki eşime, dostuma, Kafkas oyununu izlemelerini tavsiye edeceğim, Kars müthiş bir il, Kafkas oyununu izlerken insanın duyguları üst seviyeye çıkıyor."

İstanbul'dan gösteriyi izlemeye gelen Ayten Aksözek de yöreye ait Kafkas dansını çok beğendiklerini ifade ederek, "Gösteri harikaydı ve heyecanla izledim. Konukların Kars'a gelip de burayı görmeden gitmemelerini tavsiye ediyorum, buradaki o atmosferi mutlaka yaşasınlar, harika bir dans." diye konuştu.

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Son dakika... Kafkas Halk Oyunları serhat şehrindeki gösteri merkezinde yaşatılıyor

Kaynak: AA

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