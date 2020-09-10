Son Dakika: Kafesinden kaçan kedi otobüsü birbirine kattı: o anlar kamerada
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Son Dakika: Kafesinden kaçan kedi otobüsü birbirine kattı: o anlar kamerada

Son dakika haberi: Ümraniye'de sahibinin kafese koyarak halk otobüsüne bindirdiği yavru kedi, kafesinden çıkarak şoför kabininin olduğu alana doğru kaçtı.

10.09.2020 15:18 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:37

Ümraniye'de sahibinin kafese koyarak halk otobüsüne bindirdiği yavru kedi, kafesinden çıkarak şoför kabininin olduğu alana doğru kaçtı. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de yaşandı. Bir kadın kafes içine koyduğu yavru kedisiyle Çekmeköy Kadıköy seferini yapan bir özel halk otobüsüne bindi. Otobüs seyir halinde ilerlediği sırada yavru kedi bir anda kafesinden çıktı. Şoför kabininin olduğu alana doğru kaçan kedi, kısa süreli panik yarattı. Otobüs şoförü bir anda kabinine gelen kediden korksa da otobüsü güvenli bir şekilde durdurabildi. Kedinin sahibi ise evcil hayvanını tekrar kafesine koydu. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

 


- İstanbul

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Son Dakika: Kafesinden kaçan kedi otobüsü birbirine kattı: o anlar kamerada

Kaynak: DHA

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