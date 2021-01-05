SON DAKİKA! Kafeler ne zaman açılacak? Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?
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SON DAKİKA! Kafeler ne zaman açılacak? Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?

05.01.2021 00:15 | Son Güncelleme: 05.01.2021 00:19
SON DAKİKA! Kafeler ne zaman açılacak? Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?

SON DAKİKA Kafelerin 15 Ocak'ta açılacağı iddiası koronavirüste vaka sayısında yaşanan düşüşün ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararla 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle paket servis, gel al şeklinde hizmet vermeye başlayadı. Peki, Kafeler ne zaman açılacak? Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?

Kafelerin ne zaman açılacağı resmi açıklamalar ile takip ediliyor. Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararla beraber, restoran, lokanta gibi yerler 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde faaliyet göstermeye başlamıştı. Kafelerin 15 Ocak'ta yeni normal ile açılacağı gündeme geldi. Ancak konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafe, restoran ve lokantaların durumunun Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri ile istişare edilmesi ve nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Son günlerde 15 Ocak tarihinde kafe, restoran gibi mekanların normalleşerek açılabilecekleri haberleri ortaya atıldı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlamalar devam ediyor ve söz konusu sosyal alanların ocak ayında açılmasına yönelik yeni bir karar alınmış değil..

Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

SON DAKİKA! Kafeler ne zaman açılacak? Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?
KAFELER

KAFE, RESTORAN VE LOKANTALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

SON DAKİKA! Kafeler ne zaman açılacak? Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?
KAFELER
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