Son dakika: Kafede tartıştığı çocuk ile yoldan geçen kişiyi silahla yaralayan genç kız kaçtı

KONYA (AA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde 2 kişiyi tabancayla yaralayan genç kızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ferhuniye Mahallesi İktap Sokak'taki bir kafede, daha önce tartıştıkları iddia edilen M.A. (14) ile kimliği henüz belirlenemeyen zanlı arasında kavga çıktı.

M.A'yı tabancayla bacağından vuran şüpheli, olay yeri yakınındaki polis ekibinin gelmesi üzerine kaçmaya başladı. Bu sırada polislere de ateş açan zanlı, yoldan geçen 72 yaşındaki M.Ö'yü yaraladı.

Yaralılar, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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