Son Dakika | Kafe görünümlü oyun salonuna polis baskını
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Son Dakika | Kafe görünümlü oyun salonuna polis baskını

22.02.2021 09:42 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:46
Son Dakika | Kafe görünümlü oyun salonuna polis baskını

Son dakika haberler: ADANA'da polisin yabancı uyruklu kişilere ait kafe görünümlü oyun salonuna yaptığı baskında, içeride bulunan 20 kişiye 60 bin 600 lira para cezası kesildi.

ADANA'da polisin yabancı uyruklu kişilere ait kafe görünümlü oyun salonuna yaptığı baskında, içeride bulunan 20 kişiye 60 bin 600 lira para cezası kesildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güney Kuşak Bulvarı'nda yabancı uyruklu kişilere ait bir oyun salonunun koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette olduğu bilgisine ulaştı. İçeride çok fazla kişi olduğu yönünde ihbar alan polis, söz konusu adrese baskın düzenledi. Polis, önü kafe arkası oyun salonu olan mekanda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve oyun oynandığını tespit etti. İçeride bulunan 2'si yaşı küçük 20 kişiye toplam 60 bin 600 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibine ise pandemi kurallarını ihlalden idari para cezası uygulanırken, oyun salonu ise zabıta ekiplerince mühürlendi.


Son Dakika | Kafe görünümlü oyun salonuna polis baskını
Son Dakika | Kafe görünümlü oyun salonuna polis baskını
Son Dakika | Kafe görünümlü oyun salonuna polis baskını
Son Dakika | Kafe görünümlü oyun salonuna polis baskını
Son Dakika | Kafe görünümlü oyun salonuna polis baskını
Son Dakika | Kafe görünümlü oyun salonuna polis baskını
Son Dakika | Kafe görünümlü oyun salonuna polis baskını
Son Dakika | Kafe görünümlü oyun salonuna polis baskını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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