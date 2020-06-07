Son dakika! Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı
Son dakika habere göre NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, kafası plastik bidona sıkışan köpek belediye görevlisince kurtarıldı.
07.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:35
NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, kafası plastik bidona sıkışan köpek belediye görevlisince kurtarıldı.
Ürgüp'ün Kavaklı önü bölgesinde bir sokak köpeğinin kafası plastik bidona sıkıştı. Köpeğin durumunu gören vatandaşlar Ürgüp Belediyesini aradı. Bölgeye gelen belediye görevlileri, köpeğin başını sıkıştığı bidondan çıkararak kurtardı. Köpek, ilçedeki köpek bakım evine götürüldü.
Kaynak: DHA