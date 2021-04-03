Son dakika: Kafası ağaç kavuğuna sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kafası ağaç kavuğuna sıkışan köpek, Manisa Büyükehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kafası ağaç kavuğuna sıkışan köpek, Manisa Büyükehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan 1. Komando Eğitim Tugayı içerisinde askerler bir köpeğin kafasının ağaç kovuğuna sıkıştığını fark etti. Köpeği ağaç kavuğundan çıkarmaya çalışan askerler köpeğin zarar görmemesi için durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ağacı keserek köpeği kurtarmayı başardı. Sıkıştığı yerden kurtarılan köpek koşarak bölgeden uzaklaştı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı