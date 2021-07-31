Son dakika: Kadirli'deki orman yangını kısmen kontrol altında

Edinilen son dakika gelişmesine göre OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki 4 noktada çıkan orman yangınları, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki 4 noktada çıkan orman yangınları, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kadirli ilçesinde, 28 Temmuz günü öğle saatlerinde, Tülücü Mahallesi'nde çıkan yangın; Kazmacalı, Karatepe, Kızyusuflu ve Bozkuyu köyleri civarına sıçradı. Ormanlık alanlardaki yangının hızı, dün ekiplerin çalışmasıyla kesildi. İlçede belli noktalarda alevler, gece boyu yükselmeye devam ederken, ekiplerin de havadan ve karadan müdahalesi sürdü. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla başlayan havadan müdahaleyle ilçedeki yangınlar, büyük oranda kontrol altına alındı. Ekipler, yangının kısmen kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarını sürdürürken, ilçede ne kadar alanın yangında zarar gördüğünü belirlemek için çalışmalara başladı. İlçedeki 30 yerleşim yeri, yangından etkilendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran