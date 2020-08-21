Son Dakika | Kadirli'de Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi
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Son Dakika | Kadirli'de Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi

Son dakika gündem haberi: Osmaniye'nin Kadirli ve Düziçi ilçesinde vatandaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de doğal gaz keşfine" yönelik "müjde" açıklamasını ilgiyle izledi.

21.08.2020 18:18 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:22

Osmaniye'nin Kadirli ve Düziçi ilçesinde vatandaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de doğal gaz keşfine" yönelik "müjde" açıklamasını ilgiyle izledi.

Esnaf ve vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını televizyondan dikkatle takip etti. Cumhurbaşkanı'nın doğal gaz müjdesini alan vatandaşların mutlu olduğu gözlendi.

Vatandaşlardan Emre Yalçınöz, AA muhabirine, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz kaynağının bulunmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Yalçınöz, şöyle konuştu:

"Müjdeyle doğal gaz kaynağının bulunması ülkemiz açısından hayırlı bir haberdir. Bu rezerv ülkemizi dışa bağımlılık ve gerekse daha bağımsız dış politika izlemesi açısından çok önemli. Vatanımıza, milletimize, ülkemize hayırlı olsun. İnşallah devamı gelir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini, Düziçi ilçesinde esnaf ve vatandaşlar televizyonlardan takip etti.

Vatandaşlar, keşfin ülke için önemli olduğunu belirttiler

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Son Dakika | Kadirli'de Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması ilgiyle izlendi

Kaynak: AA

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