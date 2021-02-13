Son dakika! KADİR TOPBAŞ'IN  AİLESİ HASTANEDEN AYRILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! KADİR TOPBAŞ'IN  AİLESİ HASTANEDEN AYRILDI

13.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:41
Son dakika! KADİR TOPBAŞ'IN  AİLESİ HASTANEDEN AYRILDI

Edinilen son dakika haberine göre Topbaş'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Topbaş'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. 

İdris TİFTİKCİ - Murat DELİKLİTAŞ - Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHA- Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü. Topbaş'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.  Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Kadir Topbaş için yarın öğlen namazı vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Topbaş'ın, Fatih Camii haziresine defnedileceği kaydedildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Kadir Topbaş'ın saat 15.30 sıralarında hayatını kaybettiği belirtildi. Topbaş'ın ailesi saat 17.00 sıralarında hastaneden ayrıldı. Hastaneye taziye ziyaretine gelenler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da yer aldığı CHP'liler de geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Metin Oktay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ankara Antalya Saldırı Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! KADİR TOPBAŞ'IN  AİLESİ HASTANEDEN AYRILDI - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 17:52:32. #1.14#
title