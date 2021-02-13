Son dakika: KADİR TOPBAŞ HAYATINI KAYBETTİ (1)
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Son dakika: KADİR TOPBAŞ HAYATINI KAYBETTİ (1)

13.02.2021 16:22 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:26
Son dakika: KADİR TOPBAŞ HAYATINI KAYBETTİ (1)

Son dakika habere göre Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü.

Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda olan Kadir Topbaş'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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