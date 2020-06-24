Son Dakika: Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (3)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (3)

Son dakika haberi: TANIKLAR DİNLENDİDuruşmada, Antalya Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla bağlanan Ayşe D.'nin ifade verme işleminin ardından diğer tanıklar dinlendi.

Son Dakika: Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (3)
24.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:07

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada, Antalya Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla bağlanan Ayşe D.'nin ifade verme işleminin ardından diğer tanıklar dinlendi. 

Özgür Duran'ın amcasının oğlu Bülent Duran, Eskişehir'den SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, kuzeni ile Ayşe D.'nin evinde bir süre kaldığını, olay günü saat 20.00 sıralarında, Eskişehir'e dönmek için evden ayrıldığını anlattı. Tanık Duran, ertesi sabah uyandığında Ayşe D.'nin kendisini telefonla arayıp, Özgür Duran'ın öldürüldüğünü söylediğini belirtti. Duran, "Ayşe, bana, 'Kadir olay yerine bıçakla geldi' diye bir şey söylemedi. Daha sonra bıçağı çıkardığını ve bunun üzerine ikinci kez bir arbede çıktığını söyledi" dedi.  Olayın yaşandığı parkın yanındaki apartmanda oturan Meryem Öksüzoğlu (40), gürültüyü duyup mutfak penceresinden baktığını söyleyerek, "Dışarıdan sesler geliyordu. Ben de mutfak penceresinden baktım. Kameriyede duran ve isminin Özgür Duran olduğunu öğrendiğimiz kişi, kameriye dışındaki adının Kadir Şeker olduğunu öğrendiğimiz kişiye bağırıp küfrediyordu. Bu sırada Kadir, kameriyeden 50- 60 metre uzaklaştı. Kameriyedeki Özgür Duran da küfür ve hakaret edip, Kadir Şeker'in arkasından koşup, tekme attı. Dönünce yumruk attı. Kadir, tekmeyle karşılık verdi. Özgür, yere düştü. Sonra yeniden ayağa kalktı. Ben bunun üzerine pencereden ayrıldım. Salona geçtim. Camdan baktığımda vefat eden kişi yerde yatıyordu. Kadın da ambulans diye bağırıyordu" diye konuştu. Tanıklardan Kadir Şeker'in evinde kaldığı teyzesi Vecihan Tektezel ise yeğenin üniversiteye hazırlanmak için 6 aydır yanında yaşadığını kaydetti. Tektezel, Kadir Şeker'in olay günü saat 22.00 sıralarında eve geldiğini anlatarak, "Kızım yemek hazırlamıştı ama Kadir, yemeyeceğini söylemiş. Bir süre sonra Kadir'i yanıma çağırdım. Bana, 'Teyze ben bir olaya karıştım. Tramvaydan indikten sonra kameriyede kadın ağlıyordu, ona yardım etmek istedim. Yanındaki adam bana evli olduklarını söyleyip, küfretti. Ben ayrılırken de saldırdı. Ben 2-3 gün dışarı çıkmak istemiyorum' dedi. Bıçağın ölen şahsın elinde olduğunu söyledi" dedi. 'BEN CİĞERİMİ KAYBETTİM' Duruşmada müşteki olarak hazır bulunan Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Dalkılıç da şunları ifade etti: "Ben bir anneyim. Ben ciğerimi kaybettim. Biz Kadir'in hayallerini elinden almadık. O kendi hayallerini, kendi aldı. Benim çocuğuma neden tekme attı? Bunun adı 'kasten öldürmedir.' Kadir sadece Özgür'ün değil, bizim ailemizin katilidir. Hakkımı helal etmiyorum. Ona her gün beddua edeceğim. Bıçağı o kadar derine sokmuş ki, eli kesilmiş. Neden başka yerine değil de kalbine saplamış? Benim oğlumu suç kayıtları üzerinden kötülüyorlar. Benim oğlum, bıçaktan nefret eder ve bıçak bile taşımazdı. Şikayetçiyiz."  Baba Cengiz Duran ise, "Bu olay bilinçli bir şekilde yapılmıştır. Bacağına, karnına, başka yerine değil de neden kalbine saplamış? Oğlumun kalbine 11 santimetre bıçak girmiş. Bıçağı çıkardıktan sonra elini, kolunu sallaya sallaya ayrılmış. Bu soğukkanlılıkla işlenmiş cinayettir. En iyi şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.  Özgür Duran'ın ailesinin 2 avukatı da olayın 'kasten adam öldürme' suçu olduğunu öne sürerek, Kadir Şeker'in üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.Kadir Şeker'in 3 avukatı ise, müvekkillerinin öldürme maksadı olmadığını, fiziki olmasa da psikolojik şiddete uğrayan kadına yardım etmek istediğini, 'ikinci bir Emine Bulut vakası olmasın' diye, olayı önlemek istediğini belirterek, tahliyesini talep etti. 'ARKADAŞLARIM ÜNİVERSİTEDEYKEN BEN CEZAEVİNDEYİM'Cumhuriyet savcısının olayın boyutunun göz önüne alınarak sanığın tutukluk halinin devamını istediği duruşmada yeniden söz verilen Kadir Şeker, üzgün olduğunu belirtti. Şeker "Üzgünüm, ama zamanı geriye döndüremem. Haberleri, cezaevinde takip ettim ve benden 'katil' diye bahsettiler. Ben de ismimin böyle duyulmasını, anılmasını istemezdim. Arkadaşlarım üniversiteye hazırlanırken, ben cezaevindeyim. Bunun için çok üzgünüm" dedi. Daha önceki ifadesinde bıçağı tespih gibi salladığını söylediği hatırlatılması üzerine Şeker, "Bana, bıçağı tespih gibi mi sallıyorsun diye sorduklarında, ben bir anlık evet dedim. Benim bıçağım genelde çalışma masamda durur. Orada açıp, kapatırım" diye konuştu. TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ  Mahkeme heyeti, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 16 Eylül gününe erteledi. AVUKATI: 'BUGÜN ESASA DAİR SAVUNMAYA GİRMEDİK' Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Kadir Şeker'in avukatlarından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, "Bugün esasa dair savunmaya girmedik. Sebebi de henüz toplanmayan delillerimizden, tanıklarımız var. Olaydan sonra maktule yardımcı olan, orada halı sahada oynayan Suriyeli vatandaşların ifadesi alınacak. Yine tutanak hazırlayan bir polis memuru arkadaşımızın ifadesi alınacak. 16 Eylül günü, dosyamızın karara çıkacağını düşünüyorum. Gözden geçirme dediğimiz bir husus vardır, 30'ar günlük süreyle tutukluluk sürecinin gözden geçirilmesi. Temmuz ve ağustos ayında yapılacak gözden geçirme sürecinde de tahliye olmayacağı kanaatindeyiz. Zor bir dosya, tüm kamu vicdanını rahatlatacak. En adil ve en doğru kararın bu heyet tarafından verileceğine inancımız tamdır" dedi. 

Kadir Şeker'in üniversiteye hazırlanışın 3'üncü yılı olduğunu, ancak tam olarak hazırlanamadığını bildiren Aladağ, "Şöyle bir algı oluşturulmaya çalışıldı; Kadir elinde bıçakla geldi. Maksadı oradaki fiziki şiddeti önlemek değil, kasten yaralamak. Kadir'in elindeki 23 santimdir. 23 santim bir bıçakla Kadir'in maktulle boğuşmasını beklemek, hayatın olağan akışına aykırıdır. Biz ısrarla ifade ediyoruz; Kadir olay yerine bıçakla gelmemiştir. Bu ifademizi teyit eden Ayşe D.'nin bizzat olayın hemen ardından maktulün amca oğlu Bülent Duran ile görüşmesi var. Bu görüşmede bıçaktan bahsedilmiyor. Yine olayı gören 4'üncü katta oturan diğer tanıklar Kadir'in elinde olay anında bıçak olmadığını net bir şekilde söylediler" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Haber
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? Haber
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü
Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Barış Yöş Seda Sayan Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Son Dakika: Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (3) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 15:27:48. #1.15#
title