Son dakika! Kadınlar kursta çocuklar kreşte
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Son dakika! Kadınlar kursta çocuklar kreşte

12.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:11
Son dakika! Kadınlar kursta çocuklar kreşte

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yeni Mahalle Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali'nde düzenlenen dikiş kursuna kadınların ilgisi yoğun oldu.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yeni Mahalle Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali'nde düzenlenen dikiş kursuna kadınların ilgisi yoğun oldu. Kursta el becerilerini geliştiren kadınlar, aileleri için kıyafet dikerken beraberinde getirdikleri çocukları da kreşte sosyalleşme imkanı buluyor.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar ile adından söz ettiren Yunusemre Belediyesi, Yeni Mahalle Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali'nde düzenlenen dikiş kursu kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Hem sosyalleşen hem de kendilerini geliştiren kadınlar kursta keyifli zaman geçirirken çocukları ise lokal bünyesinde bulunan kreşte eğitim alıyor. Korona virüs pandemisi nedeniyle hijyen kurallarına büyük önem verdiklerini belirten Moda Tasarım ve Giyim Öğretmeni Şule Saltık, kurs sayesinde kadınların kendilerini mutlu hissettiğini söyledi. Saltık, kursa ilişkin yaptığı açıklamada, "Korona virüs nedeniyle kurslarımızda hijyen kurallarına büyük önem gösteriyoruz. Hanımlarımız burada aile bütçelerine katkı sağlamak için kıyafetlerini kendileri dikiyorlar. Hanımlarımız kurslarımız sayesinde kalıp çıkarma, kendi beden ölçülerini alıyoruz. Daha sonra istedikleri modele göre kıyafetlerini alıp dikiyorlar. Bu kursumuzda hanımlarımız kendileri için, çocukları için ve eşleri için kıyafetler dikiyorlar. Kursiyerlerimiz buraya geldiklerini hem stres atıyorlar, hem de sosyalleşiyor" dedi.

Kursiyerlerden Hatice Görgülü kendisi dikiş öğrenirken 3 yaşındaki kızının da burada eğlenceli vakit geçirdiğini ifade ederek şunları söyledi: "Kursa başlayalı iki hafta oldu. Benim 3 buçuk yaşında kızım var. Kızımı bırakacak hiçbir yerim olmadığı için buraya getiriyorum. Kreş imkanının olması çok güzel bir şey. Çok güzel düşünülmüş bir çalışma. Ben kendimi geliştirirken çocuğum da eğlenerek öğreniyor. Ben ilk defa kendime bir şeyler dikiyorum. Çocuklarıma kıyafetler diyorum. Kursumuzun sosyalleşme anlamında da büyük katkıları oldu. Bu hizmeti sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." - MANİSA

Son dakika! Kadınlar kursta çocuklar kreşte
Son dakika! Kadınlar kursta çocuklar kreşte
Son dakika! Kadınlar kursta çocuklar kreşte
Son dakika! Kadınlar kursta çocuklar kreşte

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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