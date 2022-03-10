Son dakika: Kadınlar gününde boşanma aşamasındaki eşini öldüren Afgan koca tutuklandı

KONYA (DHA) - KONYA'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki kuaför eşi Marziye Salehzade'yi (30) gittiği iş yerinde bıçaklayarak öldüren Afganistan uyruklu Hamidollah Nouri (30), tutuklandı.

Olay, 8 Mart günü saat 19.00 sıralarında Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Güzle Sokak'ta meydana geldi. 3 çocuk annesi kuaför Marziye Salehzade, iş yerinde çalışırken 3 yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu Hamidollah Nouri geldi. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nouri, Salehzade'yi vücudunun 6 yerinden bıçakla yaralayıp, kaçtı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Salehzade, kurtarılamadı.

Emniyetteki ifadesinde, "Henüz boşanmamız sonuçlanmadı, ama beni aldatıyordu" diyen Nouri, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.