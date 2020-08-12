Son Dakika | Kadın sürücünün kullandığı lüks cipte kaza sonrası can pazarı
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Son Dakika | Kadın sürücünün kullandığı lüks cipte kaza sonrası can pazarı

Gelen son dakika haberlerine göre Kadın sürücünün kullandığı lüks cipte kaza sonrası can pazarı Lüks cipte sıkışan kadın sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken önünde ilerleyen tıra çarptıktan sonra savrulan ve bariyerlere vurarak hurdaya dönen lüks cipin sürücüsü kadın...

12.08.2020 16:18 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:43

Kadın sürücünün kullandığı lüks cipte kaza sonrası can pazarı

Lüks cipte sıkışan kadın sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken önünde ilerleyen tıra çarptıktan sonra savrulan ve bariyerlere vurarak hurdaya dönen lüks cipin sürücüsü kadın sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Aslı Dalgakıran yönetimindeki 34 ND 445 plakalı Porsche marka lüks cip, önünde ilerleyen Şenel Kaymaz idaresindeki 67 ABA 150 plakalı tıra çarptıktan sonra yolda savrularak sol şeritteki bariylere çarparak durdu. Kazada yaralanan kadın sürücü hurdaya dönen lüks cipte sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu araçta sıkışan Dalgakıran kurtarıldı. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Basyal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaza, nedeniyle 2 şerittens sağlanan trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Son Dakika | Kadın sürücünün kullandığı lüks cipte kaza sonrası can pazarı

Kaynak: İHA

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