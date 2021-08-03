Judo Kadın Ümit Milli Takımı Burdur'da ortak çalışma kampında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Judo Kadın Ümit Milli Takımı Burdur'da ortak çalışma kampında

Judo Kadın Ümit Milli Takımı Burdur'da ortak çalışma kampında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Letonya'nın Riga kentinde düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası hazırlıkları için kampa alınan kadın ümit milli takımı, aynı zamanda Kazakistan Ümit Milli Takımı ile ortak çalışma gerçekleştiriyor.

Letonya'nın Riga kentinde düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası hazırlıkları için kampa alınan kadın ümit milli takımı, aynı zamanda Kazakistan Ümit Milli Takımı ile ortak çalışma gerçekleştiriyor.

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası hazırlıkları için Burdur'da kampa alınan kadın ümit milli takım kadrosu aynı zamanda Kazakistan Ümit Milli Takımı ile ortak çalışmalarına başladı.

Letonya'nın Riga kentinde 17-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyonanın hazırlıkları için günde çift antrenman yapan milliler, Kazakistan Milli takım judocularıyla yapılan ortak çalışmada ise randori ağırlıklı olarak çalışıyor. 

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yenilenen ümit milli kadronun uzun bir aradan sonra yapılacak bu şampiyonada başarılı sonuçlar alacağına inandıklarını ifade etti.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Yusuf Güney Demet Akalın Prens William
Spor Eda Erdem Mesut Özil Metin Oktay Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Judo Kadın Ümit Milli Takımı Burdur'da ortak çalışma kampında - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 12:39:32. #1.15#

title