Son dakika: Kadıköylü çocuklardan 'Caz Konseri'
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Son dakika: Kadıköylü çocuklardan 'Caz Konseri'

26.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:17
Son dakika: Kadıköylü çocuklardan 'Caz Konseri'

Son dakika gündem haberi: Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Çocukça Caz Konseri, akordeon ustası Edward Aris'in eşliğinde Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Çocukça Caz Konseri, akordeon ustası Edward Aris'in eşliğinde Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Kadıköy Belediyesi'nin çocukların sanat eğitimine destek vererek çok boyutlu düşünmelerine ve estetik duygularının gelişimine katkı sağlamak için hizmete açtığı Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri, her yıl Aralık ayında yeni yılı müzikle karşılamak için "Çocukça Caz Konseri" veriyor. Geleneksel hale gelen konser bu yıl 25 Aralık Cuma günü Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Her yıl, cazın önemli isimlerinden konukları da sahnesinde ağırlayan konserin bu yıl ki konuğu akordeon ustası Edward Aris oldu. Aris'in, Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri ve öğretmenleriyle birlikte sahneye taşıdıkları eserler arasında "Autumn leaves ve Fly me to the moon" gibi caz müziğine damgasını vurmuş eserler yer aldı. Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nin kendisine özgü akustik ortamında gerçekleşen konser izleyicilere keyifli bir akşam sundu.

Alanında uzman öğretmenlerle 3 yaşından 14 yaşına kadar öğrencilerin eğitim aldığı bir merkez olan Çocuk Sanat Merkezi, 2007 yılında enstrüman kursları ile başladığı yolculuğuna dans, bale, drama ve resim kurslarını da ekleyerek sanata duyarlı nesillerin yetişmesine katkı sağlıyor. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara veren Çocuk Sanat Merkezi'nde eğitimler çevrimiçi olarak devam ediyor. - İSTANBUL

Son dakika: Kadıköylü çocuklardan 'Caz Konseri'
Son dakika: Kadıköylü çocuklardan 'Caz Konseri'
Son dakika: Kadıköylü çocuklardan 'Caz Konseri'
Son dakika: Kadıköylü çocuklardan 'Caz Konseri'
Son dakika: Kadıköylü çocuklardan 'Caz Konseri'
Son dakika: Kadıköylü çocuklardan 'Caz Konseri'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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