Son dakika! Kadıköy'deki silahlı kavgaya ilişkin Diyarbakır'da 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika! Kadıköy'deki silahlı kavgaya ilişkin Diyarbakır'da 1 şüpheli yakalandı

Son dakika! Kadıköy'deki silahlı kavgaya ilişkin Diyarbakır'da 1 şüpheli yakalandı
AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kadıköy'de iki grup arasında çıkan; Ziya Bandırmalıoğlu ile Şahin Aslan'ın öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli Diyarbakır'da yakalandı.

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KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de iki grup arasında çıkan; Ziya Bandırmalıoğlu ile Şahin Aslan'ın öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli Diyarbakır'da yakalandı.

Fenerbahçe Mahallesi'nde 20 Aralık akşamı çıkan silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla C.K. Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.

Kadıköy'de 20 Aralık akşamı bir restoranda yaşanan silahlı kavgada, Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan hayatını kaybetmiş, gruptan 4 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanmış, 2'i adli kontrol hükümlerince olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakılmıştı.

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri

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