Son Dakika | Kadıköy'deki gözaltı olayı için açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi
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Son Dakika | Kadıköy'deki gözaltı olayı için açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi

Gelen son dakika haberine göre İSTANBUL Valiliği, Kadıköy'de 19 yaşındaki Rana B.'nin gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan iki polis memurunun görevlerine iade edildiğini açıkladı.

Son Dakika | Kadıköy'deki gözaltı olayı için açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi
21.08.2020 22:16 | Son Güncelleme: 21.08.2020 22:26
İSTANBUL Valiliği, Kadıköy'de 19 yaşındaki Rana B.'nin gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan iki polis memurunun görevlerine iade edildiğini açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle: "Kadıköy ilçemizde 19.08.2020 tarihinde (R.B) isimli kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurları, görevlendirilen muhakkik görüşü doğrultusunda göreve iade edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir."


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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