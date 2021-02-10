Kadıköy'deki eylemde polis arabasına tekme attığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı

KADIKÖY'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde polis aracına tekme attığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli H.K.H. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince " Kamu malına zarar verme" suçundan tutuklandı.

Kadıköy'de 2 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili yapılan eylemlerde polis aracına yapılan saldırıyla ilgili H.K.H. şüpheli bulunarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılıkta ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TOPLUMSAL OLAYLAR BENİM İÇİN ÖNEMLİŞüpheli H.K.H. hakimlik sorgusunda ablasının Kadıköy'de ikamet ettiğini, 2 Şubat günü ablasının yanına gittiğini belirterek: "Evdeyken eylem seslerini duydum, ne olduğuna bakmak için dışarı çıktım. Birkaç fotoğraf çektim. Ben üniversite öğrencisiyim, toplumsal olaylar benim için önemli. Ne olduğunu anlamak ve belgelemek için polislerin ve kalabalığın fotoğrafını çektim. Daha sonra ablamın evine gördüm, dışarı çıkmadım" dedi. POLİS ARABASINA TEKME ATAN KİŞİ BEN DEĞİLİM4 Şubat günü dışarı çıktığında polislerin yanına gelerek GBT yapmak istediğini ve kendisini aldığını iddia eden H.K.H. "Tutuklamaya sevk edildim ancak haftada bir gün imza atma yükümlülüğü ile serbest bırakıldım. Bana göstermiş olduğunuz gerek toplantıya katılan ve gerekse polis arabasına tekme atan kişi ben değilim. Benim böyle bir şapkam ve montum yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. TUTUKLANDIAnadolu Sulh Ceza Hakimliği şüpheli H.K.H.'nin üzerine atılı "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu malına zarar verme" ve "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından şüphelinin suçu işlediğine dair somut delillerin bulunduğuna kanaat getirdi.Hakimlik, şüphelinin emniyet ekiplerine ait araçları tekmelemek suretiyle zarar verdiğine dair dosya içinde video ve fotoğraf görüntülerini de dikkate alarak şüphelinin sadece "Kamu malına zarar verme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne eylemler gerçekleştirilmiş, bugün "Kamu malına zarar verme" suçundan tutuklanan H.K.H. 4 Şubat'ta sevk edildiği adli makamlarca yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı