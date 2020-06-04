Son dakika... Kadıköy'de yangın
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Son dakika... Kadıköy'de yangın

Son dakika güncel haberi... Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir iş hanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Son dakika... Kadıköy'de yangın
04.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:44

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir iş hanında çıkan yangın hasara neden oldu.

5 katlı iş hanında yangın çıkması üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle binayı tahliye ederken, bir lokantanın bacasındaki tahliye motorunun yanması nedeniyle dumanın havalandırma sisteminden tüm binaya yayıldığını tespit etti.

Motordaki alevler söndürüldü, yangın nedeniyle iş hanında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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